范博毓表示，大陸面板廠希望能夠在2季度底以前，讓電視產品利潤回升到損益兩平點以上，因此5月份喊漲的幅度依然不低。目前預期5月份32吋上漲1美元，43吋上漲2美元，50吋上漲7美元，55吋上漲7美元，65吋上漲12美元，75吋上漲10美元，預計5月份全尺寸都會回升至現金成本之上。

Monitor面板以目前需求動能來看，VA產品較IPS產品好，加上Open Cell之前價格偏低，因此這幾個月Open Cell的報價有微幅上調。預期5月份也會持續上調約0.3~0.5美元。至於模組產品部分，現階段觀察需求能見度較不明朗，價格調漲空間有限。預期5月仍有較高機率維持持平態勢。不過近期台系面板廠因為策略調整，率先釋放調漲Monitor面板的訊息，後續對整個市場氛圍以及價格走勢的影響，仍需觀察。

Notebook面板目前需求動能緩步增加，整體需求後市的能見度亦不明朗，因此品牌客戶在面板備貨態度上仍偏保守。面板廠雖然也有試探性的釋放想要漲價的訊息，但預期品牌客戶抵抗漲價的強度也很高，因此目前觀察5月份的Notebook面板價格仍維持持平態勢。