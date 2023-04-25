有些人天生很有魅力，身邊總是有許多追求者，但也容易遇到爛桃花。《搜狐網》分享4個常碰到爛桃花的生肖女，有些是因不懂拒絕追求者，所以常遇到不適合自己的對象，有的則是忘不到前一段感情，所以下一段挑對象時沒慎選。

1、生肖鼠

屬鼠女的性格很善良，處事都以和為貴，溫婉個性吸引很多人愛慕，追求者多了，爛桃花自然也較多。結婚後她們很懂得如何處理婆媳關係，讓家庭氣氛和樂融融，而且還有旺夫運，婚後會過得越來越好，就算老了，身邊還是不乏有追求者。

2、生肖龍

屬龍女還沒結婚前，追求者就非常多，但她們眼光高，卻不太會拒絕別人，認為與人交往時，拒絕對方是不禮貌的行為，希望雙方能保持和諧關係，因此容易遇到爛桃花，不過與心愛的人在一起後，生活會越過越好，但桃花運也會跟著變多，要學會如何拒絕男人的追求。

3、生肖馬

屬馬女對人很熱情，事業方面也很有上進心，通常都擁有一張討人喜歡的臉蛋，就算老了追求者還是很多，不過她們凡事都講究緣分，對於感情也是如此，而且很難忘記初戀，面對之後的感情，她們總是沒辦法全心全意付出，因此容易遇到爛桃花，建議屬馬女要拋開過去，擦亮眼睛，找到真正對自己好的人。

4、生肖羊

屬羊女對人很慷慨，而且樂於助人，平時講話很溫柔，所以令男人相當動心，從小到老都很有魅力，不過她們面對感情時，容易出現出現猶豫不決的狀況，身邊的追求者很多，但又不忍拒絕，總是把問題丟還給對方，彼此間就容易出現誤會，可能因此錯過好桃花，卻與不適合自己的對象在一起，建議她們要學習拒絕別人。