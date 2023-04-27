情侶交往的花費該不該AA制，是不少人考慮的問題，一名男網友上網分享自身經歷，交往7年來約會開銷都是自己負擔的，最後女友離職不工作近一年，直說繳不出保險費用，卻吵著要跟閨蜜出國玩，讓他下定決心分手，自己恢單後痛定思痛，奉勸男性同胞不是富二代就AA吧。

「男生交往期間不AA的下場！」原PO在Dcard發文表示，自己退伍後在中科工作，收入還算不錯，足夠貸款買台二手車，與女友交往7年來，也支付全部約會費用，直到分手後才醒悟，直呼「男人如果不是富二代的話⋯就AA吧！不見得一定說要很徹底的AA，但是一定要雙方都有相對支出」。

原PO透露，前女友辭掉工作近一年，不僅無心找工作，還跟著閨蜜到處去出國旅遊，然後一筆3萬元保險費用繳不出，還是自己幫忙支付，但沒多久女友又說要跟閨蜜去峇里島旅遊14天，兩人因此爆發爭執，也決定要與女友分手。

「直到分手後！才發現自己有多盤子！」原PO表示，與女友交往期間的費用幾乎都是自己出，所以沒什麼存到錢，錯過了許多投資的機會，現在想要買房也無望了，只能每個月拿點錢投資股票，原PO也奉勸家裡不是很富有的男生，女朋友不等於老婆，寧願交往時AA，找到願意一起努力過下半生的女孩，再用這些資源讓她生活過的好些。

貼文引起網友熱議，「沒錢就不要打腫臉充胖子，你是真的盤，願打願挨，女友老婆都一樣，有多少能力做多少事」、「我男友跟你一樣，養了前女友八年才擺脫，所以我蠻能理解你的苦楚」、「你那個根本是無腦付出，被公主型女友吃死死，自己不敢拒絕，不敢說這為什麼我要付？」。