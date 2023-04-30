韓國籍情侶檔31歲李姓女子、32歲金姓男子日前來台自由行，預計25日返台，但24日李女被發現陳屍於高雄某商務旅館，高雄地檢署驗屍後發現李女左側頭部凹陷，確定為他殺，涉有重嫌的金男依殺人罪遭逮，以10萬元交保。據悉，金男供稱行李已寄回韓國，檢警預計將追查行李箱內物品，以釐清案情。

回顧案情，韓國及情侶檔李女、金男22日來台自由行，原訂25日返韓，期間投宿高雄前金區某商旅，24日下午1時30分許，金男見李女倒臥在廁所門口無生命跡象，打給房務人員求助，後續送往大同醫院搶救，於下午2時多許宣告不治。

檢方遺體初驗時，發現李女身上多處外傷痕跡，透過韓國駐台代表處通知李女胞弟來台，隨後進行遺體解剖，發現李女四肢瘀傷，頭部有明顯傷痕，左側顱內出血、腦髓凹陷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定是他殺。於是檢方立即指示警方依殺人罪嫌逮捕金男。

李女弟弟接獲噩耗來台，悲痛表示姐姐與金男交往很長一段時間，並且已經「論及婚嫁」，對於李女客死異鄉也感到相當不解。

據了解，金男否認殺害李女，並稱是李女喝酒時跌倒受傷所致，檢方認為金男涉傷害、殺人嫌疑重大，隨時有逃亡之虞，對金男聲押禁見獲准。

高雄地方法院法官考量金男是外籍人士，在台資源有限，命以限制住居、限制出境出海8個月，並且每周一中午前，向高雄市新興分局前金分駐所報到，以替代羈押，並裁定10萬元交保。

據《自由時報》報導，金男供稱，早已將來台的行李先行寄送回韓國，對此，檢警將盡全力追查行李箱內的物品，以釐清案情。

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