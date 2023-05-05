全球知名的打擊天團STOMP相隔9年，即將再度來台演出，於9月15日到9月17日在台北流行音樂中心、9月22日至9月24日於高雄流行音樂中心，展開8場精采表演。STOMP 自1991 年在英國倫敦首次亮相以來，用充滿創意的熱血節奏、幽默歡樂的精采演出，征服了全球超過千萬以上觀眾，而後即在紐約百老匯長期駐演，並創下7年票房冠軍的紀錄。經過3年疫情影響下，團隊決定今年初告別長達29年紐約百老匯駐演模式，轉為以全球巡演的方式與各地的觀眾相會，有福氣的台灣觀眾今年不用飛出國，在台北和高雄就地即可欣賞國際打擊天團的精采演出。

STOMP將於9月來台演出。（STEVE MCNICHOLAS提供)

STOMP一直以極具節奏感的表演風格和獨特的創意概念為人所知，他們將習以為常、平凡的生活器物，如垃圾桶、掃把、湯匙等日常用品，轉化成樂器，透過獨特的節奏與精湛的技藝，演奏出撼動人心的音樂。STOMP演出節奏快速且多變，充滿活力和創意，充分發揮出打擊樂器的魅力。此次演出除了運用上述用品打造的經典演出外，更帶來全新的演出主題—「行李箱」和「靈異象限」，全新演出內容，期盼帶給台灣老粉絲及新朋友，又一次體驗STOMP出人意料的藝術創意能量，和過人的節奏魅力。

STOMP將於9月來台演出。（STEVE MCNICHOLAS提供)

STOMP 具有創造性、機智又獨特的演出，不同於傳統的音樂會，他們總是能夠給所有年齡層觀眾，帶來意想不到的驚喜和感動，這也是STOMP的一大特色。 這渲染力，無論是哪個世代，都可以在STOMP的表演中找到自己的感動和共鳴，更讓眾多音樂老師將之帶入課堂中，掀起一波大家的童年回憶煞。演出訊息公布以來，已有許多學生發起揪團觀賞行動，更有學校選為指定觀賞節目，鼓勵學生親自觀賞體驗。主辦單位也隨即回應、推出團購方案，購票可洽開麗售票及全台全家便利商店 FamiPort。