不知不覺2023年已快過完一半，大陸《運勢女王》運勢專欄指出，生肖兔、生肖狗、生肖雞在下半年運勢將逐漸好轉，不僅事業能獲得貴人幫助爭取好表現，在生意方面有許多人洽談合作賺取豐厚錢財，在社交場合中也能獲得好聲望。

▍生肖兔

生肖兔勤奮努力，做事也講求誠信，在上半年雖然會有些辛苦，但是這些壓力終究會帶來更大的動力，讓他們在事業上找到正確方向，到了下半年後將迎接人生高峰，事業可獲得貴人幫助能有好的表現機會，讓身旁的人跌破眼鏡。

▍生肖狗

生肖狗天性樂觀開朗，充滿著奮鬥精神，在上半年儘管每件事都做到非常完美，但總是不被受到重視且處處被刁難，但他們不會因此而放棄，到了下半年後事業迎來名利雙收，不僅能賺取大把鈔票，更可在社交場合中獲得好聲望。

▍生肖雞

生肖雞做事積極且非常自信，在上半年雖然生意方面有好的商機出現，但卡在價錢無法談攏而陷入僵局中，下半年開始在貴人的幫助下，使他們生意獲得了好轉，並且許多人都前來洽談合作，進而賺取豐厚錢財。