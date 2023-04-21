加拿大多倫多皮爾森國際機場的保管設施有一批價值2000萬加幣（約新台幣4.6億元）的黃金等貴重物品失竊，警方正展開調查。

路透社報導，皮爾地區督察杜伊夫泰恩（Stephen Duivesteyn）今天在記者會說，這批貨物據傳是在17日傍晚運抵機場後不翼而飛。

杜伊夫泰恩說這批貨物在飛機降落後卸下，送到一個保管設施中，期間符合正規程序，但貨物卻在之後不見。

杜伊夫泰恩說：「這批高價值貨物在運抵之後，被人以非法手段從保管設施移走。」

大多倫多機場管理局（Greater Toronto Airports Authority）得知有這起竊盜案，稱竊賊進到租給第3方的倉庫公共區域，位置已在大多倫多機場管理局主要安全線之外。

大多倫多機場管理局今晚在聲明中說，這起竊盜案「不涉及多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson International Airport）本身內部區域，沒有對乘客或大多倫多機場管理局員工構成威脅」。

杜伊夫泰恩不願透露運載這批貨物的飛機起飛地或最終目的地，只說「這種情況非常罕見。」