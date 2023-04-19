後疫情時代，出國旅遊成了全民運動。根據桃園機場數據顯示，3月旅運量已恢復至疫情前的6成，可見國內外旅遊人潮顯著回升。針對旅遊市場復甦，機場人潮湧現，昇恆昌免稅商店除了在商店與餐飲服務方面做好準備外，更進一步趁機強化機場低碳旅遊設施，在4月22日機場啟用3C回收箱，達到旅遊環保減碳。

昇恆昌指出，國外旅遊必備的網路SIM卡因體積小，旅客往往隨手丟棄，導致可回收再利用的資源被浪費，也持續加深全球的環境問題。為因應旅客回流，在減低旅遊碳足跡、推動節能永續的目標下，於機場設立3C回收箱，鼓勵旅客回收SIM卡、電池、廢棄的行動電源等3C設備。

為便利旅客使用，昇恆昌在桃園機場第一、第二航廈旅客出入境必經廊道總計設立共6座3C回收箱，並於4月22日啟用。昇恆昌免稅商店總經理江建廷表示，地球永續是全球趨勢，也是每個地球人的課題，身為桃園機場減碳計畫的一員，與桃園機場公司共同呼應聯合國永續發表目標，持續推動機場減碳行動，齊力打造綠色機場。

昇恆昌自2022年起即力行發起減碳排900萬的目標。包括以節能LED燈全面取代傳統燈管，一年下來節電度數達14,274,293度，相當於省下3,873戶居家住宅用電；總公司及各據點全面導入無紙化數位系統，實際減紙16,813,653張，除了企業內部推行的ESG減碳政策，昇恆昌更希望持續發揮影響力，推出與消費者相關的環保節能行動，鼓勵消費者主動或被動式的加入地球永續的行列。像是會員不拿紙袋送點數計畫，一年實際省下136萬個紙袋；並減少採購PE耗材，同時全面淘汰塑膠吸管，改成使用環保紙吸管，減塑達30,133公斤。

且定期動員全員志工舉辦淨灘等環境保護活動，一年總共舉辦50場淨灘、淨川及掃街活動，清理出來的垃圾達2,045.53公斤，相當於減碳10,393.8公斤;全年不但達到減碳排900萬的目標，更達標124.03％，實際減了1,116萬的碳排量。