富邦悍將「愛慶寶」打線發威，此役全隊猛敲15支安打，以9比0擊敗統一獅，先發投手江少慶主投6.1局無失分，奪下本季首勝，連2場先發都繳出優質先發，似乎沒受到「經典賽症候群」影響，但他認為，現在才剛開季，一切還說不準，會傾聽身體狀況，在最舒服的情況下完成每個play，也會持續提升好球率。

江少慶前役繳出6局失2分的優質先發，無奈打線熄火，吞下本季首敗，今天「愛慶寶」打線發威，其中高國輝單場雙響炮、個人貢獻5打點，他也用105球投6.1局被敲5安打，雖出現5次保送，但力保不失，也讓他奪下本季首勝。

總教練丘昌榮認為江少慶此役控制力不錯，但如果球路可以再壓低一點會更好，「這場比賽是他本季首度投超過1百球，體力上可能沒那麼好。」至於他似乎沒受到「經典賽症候群」影響，丘總則認為，每個球員狀況本就不同，他這2場表現確實不差。

江少慶表示，7局爭取續投是有與教練團討論後做出的決定，自己也想嘗試看看在用球數較多的情況下，狀況能到哪裡，看能否在用球數多的情況下完成投球任務。揮別去年不好的開季，江少慶認為，今年是新的開始，有好的開始，希望接下來會有更多好的比賽。

有趣的是，相較於過往江少慶投球時都會露出強壯的肌肉線條，今年他2場登板時都會穿長袖束衣，他笑說沒有特別原因，就是嘗試看看，「這幾天天氣比較涼一點，嘗試看看，或許明年也可以穿七分、有時候九分，以後裸上身丟也不一定，也可能每局都換不同長度。」