外媒The Information報導，在全球經濟放緩與大陸2022年嚴格的防疫措施下，不少大陸科技公司的收入大幅放緩。字節跳動2022年營收年增幅也比2021年的增幅近8成大幅放緩。另外，騰訊2022年營收年減約1％至人民幣5,545.52億元。

值得注意的是，近期字節跳動承受各國監管壓力。北約（NATO）3月31日以「安全考量」為由，宣布在北約提供的設備上禁用抖音海外版：TikTok。瑞典軍方3月27日宣布，出於安全考量，將禁止工作人員在官方設備上安裝TikTok。

此外，TikTok行政總裁周受資3月23日出席美國眾議院能源與商務委員會的聽證會。在5個多小時的作證中，多名議員關注TikTok與字節跳動的關係。周受資強調，字節跳動不是大陸或任何國家的代理人，是一家民營企業。但周受資也坦言，在大陸的字節跳動員工可以接觸到TikTok用戶數據。