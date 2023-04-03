近期，馬英九帶著家人、隨扈和30餘名年青學生訪問大陸，所到之處皆受到熱烈歡迎，這對兩岸來說，有著極其重要的促進意義，進一步推動了兩岸實際交往交流，是一次象徵意義十足的訪問之旅。此外，馬英九與國台辦主任宋濤的會面，更是受到了外界的廣泛關注，主要由於兩人不約而同的提到了「慎終追遠」，而正是由於「慎終追遠」的血統與傳統，也把兩岸人民緊緊地聯繫在一起。

因為每個人都有自己的根，每個民族也有本源，而兩岸人民就是一家親，對此，宋濤溫情喊話，兩岸中國人不管走多遠，都始終忘不了鄉愁，希望可以落葉歸根，而兩岸就是一家人，誰也不能把兩岸人民分開。

馬英九也表示，可以踏上大陸這塊土地，到湖南老家祭祖，對他來說有著重要的意義，尤其強調中華文化講究「慎終追遠」。確實，對於兩岸人民來說，本就是同根同源，這樣的血脈相連，是任何政治勢力都無法割斷的，而且台灣在祭祖方面也承襲了大陸的儀式，早在大陸移民遷入台灣後，即迅速複製並延續了大陸的文化模式，而這些優秀的傳統文化在台灣也一直被保護並留存著，就算民進黨執政再怎麼「去中國化」，也無法完全清洗掉歷史文化遺傳下來的DNA。

當然，隨著馬英九此次大陸之行，也將這種民族情懷再次點燃，對於兩岸人民來說，都有重要的現實意義。因此，馬英九此次的大陸行，一定會在兩岸之間、台灣島內產生深遠的影響。

不過，相較於馬英九的大陸之行，與蔡英文總統出訪中美洲友邦形成強烈對比，甚至可以說，蔡英文用元首外交方式過境訪美的行為相當危險，恐將把台灣再次推向危險的境地，像似火中取栗卻燒傷了手，而大陸必也會採取必要的反制措施，以此來對「聯美抗中」發出警告。

對蔡英文和民進黨政府來說，理應審時度勢，保持中美台三邊之間的動態平衡，並立足於歷史展望未來，而不是一味親美再傾美，不斷被美國所裹挾，成為美國對抗中國的底牌與棋子，這樣只會使台灣陷入戰爭邊緣的狀態。也要為何「疑美論」在台灣會甚囂塵上，不要再推給大陸的「認知作戰」。

蔡英文應該參考馬英九此次的大陸參訪之旅，這無疑是相當正確的作法，對兩岸來說，分久必合，乃是歷史的趨勢與潮流。和平絕對比戰爭好，為兩岸人民謀求共同的福祉，馬英九此次的大陸之旅，有利於推進兩岸的和平發展，這也是兩岸人民的共同訴求，馬英九已經做出了良好的示範，就看蔡英文能不能改弦易轍了。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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