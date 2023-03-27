大陸一名女子日前到動物園遊玩，未料卻發現園區內的亞洲黑熊，身上長出一片片「鱗片」，就像是化身成穿山甲一樣，讓女子相當傻眼，影片曝光後也在網路上引起熱議，不過園方工作人員解釋，這是黑熊在地上打滾、玩耍造成的，且動物本能會讓牠們清潔自己，並不需要飼育員幫忙洗澡。

根據陸媒報導，大陸一名女子日前到位於河北的唐山動物園遊玩，在亞洲黑熊展示區中，有三隻黑熊在休息、活動，悠哉地曬著太陽，然而女子發現黑熊的毛髮全都結塊了，密密麻麻地遍布在身上，就像是穿上了鎧甲，也像是長出了鱗片一樣，讓她忍不住驚呼：「唐山動物園把亞洲黑熊養成了穿山甲！」認為黑熊十分可憐，並推測可能是因為前陣子天氣較冷，工作人員才沒有幫牠們洗澡。

影片曝光後，立刻引起網友討論，大家紛紛留言，「還不如放生了吧，黑熊怪可憐的」、「建議取消動物園吧，讓牠們自由自在地生存在大自然的環境中」、「為什麼不能好好對待動物呢？看著難受」、「我家狗半年不洗澡、不梳毛都不會這樣」。

對此唐山動物園的工作人員回應，黑熊毛髮結塊是牠們在地上打滾、摩擦造成的，因為地上有泥和水，一打滾就蹭到身上，「這是動物的習性，我們要尊重牠們，不可能為了乾淨，就不讓牠們打滾。」而且在這種情況下，不需要園區的飼育員幫忙打理，因為動物的本能，牠們會自己清潔身體，而且「因為牠們是猛獸，我們的飼養員沒辦法在牠們清醒的時候幫忙洗澡。」