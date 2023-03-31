飼養寵物民眾年輕化，新北市動保處開辦一系列寵物科普照護課程，3月起至12月止，每個月最後一個周日在板橋動物之家舉辦犬貓鳥兔龜鼠等寵物實體飼養教學，讓有意飼養寵物青年學習先懂牠再養牠，有正確飼養觀念。

動保處表示，為讓更多年輕世代參與認養，提早做動物的夥伴，特別針對今年年滿18歲至20歲青年開班授課，由獸醫師、寵物達人協助配對合適寵物，提供寵物基本照護須知、寵物小百科、不可不知寵物二三事等有趣課程，歡迎青年朋友踴躍至動保處官網報名參加。

板橋動物之家管制站站長徐愛明表示，民眾在認養毛寶貝前應先謹慎考量，不要因一時衝動而飼養，飼養後亦不得任意棄養，依動物保護法第5條第3項規定，飼主不得棄養動物，違者可依同法第29條第1項第1款處新臺幣3萬至15萬元罰鍰。

動物之家提醒認養人做好3步驟自我檢視，包含自我評估經濟能力，是否可負擔毛寶貝飼料、醫療費用支出及居住環境安全的佈置費用；應與家人先行溝通建立共識，務必與同住者溝通完善獲得同意才不會造成紛爭；先做好生涯規劃也很重要，未來有很多選擇例如出國、結婚及到外地工作等，毛寶貝始終就只有主人，提早規畫才能提供毛寶貝永遠溫暖的家。