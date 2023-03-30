該紙箱上面還寫著「希望善心人士收養」等字樣。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣動物保護防疫所30日上午8點半接獲民眾通報，指稱苗栗市貓裏山公園籃球場的公廁旁，有個紙箱內裝有6隻鴿子，動保所人員到場，發現所有鴿子翅膀羽毛遭修剪，不排除是有飼主棄養，目前則找不到棄養對象，鴿子暫時安放收容，後續將供民眾認養。

動保所指出，該紙箱上面還寫著「希望善心人士收養」等字樣，也因為鴿子具有高超的認路返家本領，6隻鴿子都被修剪翅膀羽毛，就是希望鴿子不會飛回去，因此推斷是有飼主刻意棄養。

而鴿子被棄置的位置，周邊都沒有監視器，所以難以查到丟棄鴿子的人是誰。另外，被剪的羽毛雖然之後會長回去，但需要一段時間，不過也可能無法再度飛回原本的居住地，目前先將鴿子送往縣內動物收容所安置，供民眾認養。

動保所提醒民眾，裝箱棄置已經是棄養行為，已違反動物保護法第5條第3項「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」可依動保法第 29 條第1項規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。