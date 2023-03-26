「高雄收容所浪浪真幸福」！高雄市動保處日前接獲開業獸醫師主動聯繫，表示想為收容園區浪浪們盡份心力，並親赴壽山動物保護教育園區，授課分享臨床所遇病例，熱心指導犬貓專業照護技能，協助收容園區提升犬貓醫療品質，嘉惠園區收容動物，並為所內員工鼓勵打氣，共同為浪浪福祉努力。

高雄市動保處處長葉坤松表示，近年民眾動保意識抬頭，高市受理流浪犬貓救援通報案例增加，許多傷病動物進入園區後，由園區獸醫師接手後續醫療及照護，也常收治一些因車禍或外傷導致骨折的案例。

此次由台南成功動物醫院王醫師及高雄心心動物診所蕭醫師親自到收容園區傳授臨床經驗，指導園區獸醫師有關犬貓檢傷分類及骨科外固定技巧，同時交流病例處置方式，有助提升園區動物醫療及照護品質，動保處特致贈感謝狀，感謝這些小動物臨床獸醫師為浪浪們熱心且無私的付出。

收容園區員工馬獸醫師表示，日常工作都會接觸不同類型的傷病犬貓，同仁在有限的資源下，盡力給予收容動物良好的醫療照顧，透過這次課程學習，在講師精闢的講解下，討論互動熱烈，宛如回到學生時期。

他形容，共同分享臨床上醫治經驗，對疑難雜症的處理幫助很大，更有助提升獸醫本身的專業知識，未來在治療傷病動物過程中，能大幅減少動物緊迫，提高復癒能力，而最大的受益者，還是園區內的浪浪們。

動保處強調，未來將持續透過公私協力合作，提升收容毛小孩的福利，同時強化獸醫師的本職專業技能，再次呼籲大眾要落實飼主責任，減少流浪動物的產生，才能降低收容園區的壓力，也歡迎民眾來園區走走，讓收容園區的毛小孩能被更多人看見，增加被認養的機會。