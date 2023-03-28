桃園市東非狒狒27日慘死於抓捕過程，國民黨立委林思銘表示，野生動物保護法中央主管機關是農委會，當東非狒狒脫逃、難以追捕時，農委會就應主動諮詢，但卻任由毫無經驗的行政人員捉捕，因此農委會應當為此事負起全責。

林思銘說，野生動物保育法的中央主管機關就是農委會，其中明定主管機關須設置「野生動物保護諮詢委員會」並設立「野生動物研究機構」。

林思銘表示，當東非狒狒難以捉捕時，農委會就應主動啟動諮詢，派遣專家為地方政府提供行政指導，不是任由毫無經驗的行政人員，甚至私人機關，在毫無標準的情勢下進行作業，最終造成憾事。

林思銘說，目前各地方政府的動物保護自治條例大多僅止於「一般動物」，並未擴及「野生動物」，不論人力、資源、專業，都不足以應付此次的突發狀況。他痛批，事發18天，主管機關農委會都在裝沒事，這樣的心態，實在不足取，也看不見主管機關的擔當，令人遺憾。

至於新竹縣日前傳出飼主虐狗事件地方動物保護防疫所派員查察後，礙於動物保護法第32條規定，飼主虐待或傷害其飼養之動物，雖屬「情節重大」但無「致死之虞」，因而未將犬隻沒入收容，林思銘指出，現行動物保護法關於受虐動物收容條件過於僵化，影響救援作業，因此他提出修法，希望提供動物最即時的保護。

林思銘強調，動物保護法第32條第1項條文規定未盡合理，使得在第一線作業的動物保護人員判斷受限，經研議後提出法律修正案，刪除現行「情節重大且有致死之虞」中「有致死之虞」之文字，將受虐動物收容條件改為一經判定「情節重大」即可沒入安置，以提供動物最即時的保護。