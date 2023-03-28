桃園市東非狒狒逃亡18天，慘死獵槍之下，狒狒處理問題餘波盪漾，台南市長黃偉哲說，從這一起狒狒處理問題，足見動物保護是非常需要細心處理，光靠相關局處同仁力量是不夠的，必須公私協力，才能讓動保業務做得更好。

台南市尊重動物生命，促進動物福利，積極推展動物保護工作，去年執行動物保護相關業務績效卓越，並經行政院農業委員會評鑑為「優等」，28日市政會議中，農業局副局長陳仲杰代表獻獎。

黃偉哲指出，在行政院農委會辦理動物收容管制業務績效評鑑中，台南獲得優等獎，非常感謝農業局的努力。他特別提到，最近一隻脫逃的狒狒在10幾天內成為一起大事件，迄今仍餘波盪漾，動物保護不只需要關注遊蕩犬的問題，還要避免虐待動物甚至虐殺動物。

他進一步表示，動物保護需要大家一起來，單靠動保處同仁的力量是遠遠不夠，透過動保志工組織幫忙，是非常重要的事。

南市府農業局舉例，台南市推動使用無人機與AI調查控管沿海遊蕩犬，就是希望以多元及智慧化方式，提升遊蕩犬管制效能，在市民人身安全與動物生存權間取得平衡，共創雙贏。