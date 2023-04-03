總統蔡英文近期展開「民主夥伴共榮之旅」，先是過境美國紐約，接著訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，回程會過境洛杉磯。而隨著2024總統大選越來越近，也有人擔心是否會影響到選舉。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日就表示「美國當然會介入台灣2024的選舉，如果賴清德沒辦法到白宮面試，那就會變成核心問題」，引發討論。

吳子嘉2日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「美中衝突會持續升高，他在戰略上在未來20年是一個既定的態勢，不會改變，換言之中美會持續衝突」，而至於美國會不會介入台灣的2024選舉？吳子嘉認為，「當然會，就連北京也會，這兩個都會發生」，但吳子嘉強調，「不過美國比較有力量，因為他的工具比較多，選舉已經變成一個不公布正義的選舉，極有可能出現」。

至於美國會支持哪一邊，吳子嘉最後也爆出，其實國民黨不是完全沒有牌，因為現在有一個麻煩的事，我們台灣的總統選舉都會要去白宮面試，「如果賴清德沒辦法到白宮面試，那這就會變成核心問題」。