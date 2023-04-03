針對日本外相林芳正訪中之行，大陸時政類微信公眾號「牛彈琴」發文指出，從中共中央外事辦主任王毅、大陸外交部長秦剛與林芳正的會見中，至少可以看出中方向日方提出的9個要求，包括要日本對華外交別短視、日本不要拉幫結派、日本不得插手台灣問題等。

文章稱，王毅說，當前中日關係不時出現各種雜音和幹擾。根本原因在於日國內一些勢力刻意追隨美國的錯誤對華政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。此舉在戰略上是短視的，政治上是錯誤的，外交上更是不明智的。

牛彈琴直言，「這段話，就相當直白、坦率。」從王毅口裡出來，我相信，日本人多少還是聽得進去的。畢竟，王毅是中國著名的「日本通」，擔任過駐日大使。正因為相當瞭解日本，才能說出這番直指人心的重話。

此外，當著林芳正的面，秦剛也沒有客氣，他告訴這位日本同行：和平共處、友好合作是中日關係唯一正確的選擇，這是兩國關係半個世紀歷程給我們的深刻啟示。面對矛盾分歧，拉幫結派、喊話施壓無助於解決問題，只會加深彼此隔閡。

牛彈琴認為，有矛盾有分歧都是正常的，但拉幫結派、喊話施壓，完全南轅北轍，不僅無助於解決問題，只會加深彼此隔閡。

另外，文章分析，中方也要求日本不得插手台灣問題。秦剛說得很直白：台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎。中方敦促日方恪守中日四個政治檔的原則和迄今承諾，不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權。

牛彈琴說，「兩個不得」，斬釘截鐵，在這個問題上，日本本來就有原罪，更沒有任何討價還價的任何餘地。

至於，在要求日本不應為虎作倀。文章稱，這主要談半導體問題，就在前幾天，日本宣佈，追隨美國政策，對一些高端半導體產品進行出口管制。針對的是誰，你懂的。秦剛說：美曾用霸淩手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施。己所不欲，勿施於人。日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。提醒日本不堪回首的往事，尤其說日本切膚之痛猶在，這應該也是談話藝術。