大陸政論公號「牛彈琴」8日消息，這次歷史性的訪華，從北京到廣州，法國總統馬克宏有兩個感慨，讓人印象深刻。一是「我們對彼此的差異和不同見解是了解的，但我們將充滿尊重，充滿信念、充滿友誼地來進行溝通……」二是「真正的友誼是相互理解、彼此尊重」。

第一個感慨，在北京。

在和中國領導人的記者會上，馬克宏說：「我知道，我們法國和中國模式的差異，我們可能存在分歧……但並不是說我們有分歧，我們就不能以非常坦蕩的方式去進行共同探討，交換意見，我們完全可以在尊重彼此的基礎上這樣做，而非給彼此上課（教對方做事）。而且我發現，無論是中國對法國，還是法國對中國，當我們尊重對方，雙方不教彼此做事的時候，往往會達成（很好的）成果。」

他接著說：「在這方面，我們（兩國）大概有相同的脾氣，同樣深刻的認識，我們對彼此的差異和不同見解是了解的，但我們將充滿尊重，充滿信念、充滿友誼地來進行溝通……」

這就是馬克宏的感慨，我們法國和你們中國，大概有相同的脾氣。

意思也是明確的。

1，我們都是獨立自主的大國，都不喜歡別人的指手畫腳。2，我們有分歧，但不妨礙我們相互尊重，坦誠交換意見。3，當我們尊重對方，不給對方上課，往往結果就很好。

在世界政壇，馬克宏是很有個性的領導人。相信對於法國的脾氣，他應該是很自信的。

很簡單，這似乎融入法國的國家性格中的。雖然是北約創始成員國，但當年在戴高樂領導下，法國一度退出了北約的軍事體系。

為什麼？就是法國看不慣美國的頤指氣使、高高在上。

具體到中法關係，在美國還對中國各種封鎖之時，法國就與中國建立了外交關係，法國也是第一個與中共正式建交的西方大國。後來，法國也是第一個與中共建立全面戰略夥伴關係的西方大國。

這就是法國的脾氣，不接受別人的指手畫腳。

在烏克蘭危機上，也可以看到歐美間的微妙分歧。美國人希望繼續打，歐洲人盼望趕快和。當然，中國更是如此，一直獨立自主，更不會接受某個國家的霸淩欺壓。

所以，這次訪華期間，看新華社通稿，馬克宏也明確對中國領導人說：法方堅持獨立自主外交，主張歐洲戰略自主，反對搞對立分裂，反對搞陣營對抗。法國不會選邊站隊，而是主張團結合作，大國關係保持穩定。這就是馬克宏的承諾。在北京，他應該找到了知音。

牛彈琴說，第二個感慨，離開廣州後。

看時間，可能是在廣州，但更可能是離開廣州回國途中。

馬克宏很興奮，用中文、法文、英文，發了同樣內容的一條推特。

他說：「從北京一路到廣州，我見到了學習法語的大學生們，這些青年人飽含熱情、胸懷遠大，我也見到了富有創新精神的企業家們，還有受到法國藝術靈感啟發的藝術家們。我們在一起大有可為。法中友誼萬歲！」

下面配發的是一群熱情與他會面的中國年輕人，馬克宏則衝他們伸出手，感覺看著也像豎大拇指。

他發法文，肯定是寫給法國人看的；發中文，應該中國人容易看懂；發英文，則是給全世界看的。

馬克宏很感慨：法中友誼萬歲。

可能還是有點意猶未盡，兩個小時候，他又發了一條推特，中文在前，法文在後。就兩句話：「謝謝你，廣州。法中友誼萬歲！」

馬克宏很高興。因為在廣州，除了受到民眾熱烈歡迎外，中國最高領導人又和他舉行了非正式的會晤，觀景品茗，縱論古今，而且，還共進晚餐。

很多朋友問，為什麼中法領導人在北京見了，在廣州又舉行了非正式會晤？

牛彈琴指出，至少說明一點，中方對馬克宏此次訪華的高度重視，所以，在廣州，又以更悠閒的方式，品茶看風景，談古又論今。這種不拘一格的做法，相信也充分顯現了中國嫺熟的外交藝術。

所以，這次訪華，中法除了達成一系列大單外，還達成了廣泛的共識。比如在烏克蘭危機上，馬克宏也明確，法方高度重視中方的國際影響力，願同中方密切溝通合作，為推動盡快政治解決危機作出共同努力。

看中法聯合聲明，法方將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。而馬克宏也說了，期待並歡迎中國領導人明年再次訪問法國。

此外，在數位經濟領域，包括在5G方面，法方承諾，在兩國包括國家安全在內的法律法規基礎上，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請。「這就對了，這才像法國。」

當然，國際政治是複雜的，要努力做工作，要聽其言，更要觀其行。但團結一切可以團結的人，將朋友搞得多多的，將敵人搞得少少的，這就是藝術。

看新華社的報導，這次在廣州，應該在臨行前，馬克宏很感慨地說了一句：「真正的友誼是相互理解、彼此尊重」，法方讚賞中方始終支持法國和歐洲堅持獨立自主和團結統一，願和中方相互尊重彼此主權和領土完整等核心利益，加強技術工業合作，相互開放市場，加強人工智慧等科技合作，助力各自實現發展振興。他又談到了脾氣，也心有戚戚焉。

在廣州，還有一個很有意思的細節。

看大陸央視的視訊，中國領導人和馬克宏步入大廳，一位端莊的女琴師，正在彈奏《高山流水》。琴聲悠遠婉轉，馬克宏很感興趣，詢問：（彈奏的）是什麼？中國領導人解答：高山流水，千年古琴奏千年絕唱，高山流水歎知音……馬克宏當即轉向工作人員：我想把曲子的名字記下來……這樣的安排，讓馬克宏很意外很驚喜。外交無小事，相信這首中國古曲的深厚內涵，馬克宏回去後，可以好好體會。「高山流水，深意藏焉。」