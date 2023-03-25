桃園竄逃的狒狒尚未尋獲，一度傳出是六福村的狒狒，不過遭業者否認。這隻狒狒究竟是哪裡跑出來的，目前還不得而知。也有飼養5隻狒狒的高雄壽山動物園搭上狒狒熱潮，今天（25日）上午在臉書發文表示，第一時間立即清點查驗，狒狒皆無脫逃，並透露牠們一派輕鬆樣，「了不起，夠『狒』。」

壽山動物園小編在臉書發文表示，「全台鬧得『沸沸』揚揚，狒狒逃脫大作戰。壽山動物園第一時間立即清點查驗，狒狒等靈長類皆無脫逃，倒是吃好睡好的一派輕鬆樣貌，觀看著保育員。了不起，夠『狒』。」

小編順道教大家「防身3招」，如果民眾路上遇到狒狒或獼猴，應該保持距離、避免直視、遠離並通報1999處置。

小編指出，狒狒的習性與生活在壽山的獼猴相似，提醒民眾入園參觀時，記得食物別外露、不隨意餵食、不觸碰獼猴、不挑釁攻擊。小編說，正常情況下，獼猴不會主動攻擊人，但感受到威脅會出現攻擊行為，若發現獼猴有威嚇動作，請轉身離開。