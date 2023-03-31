六福村狒狒脫逃，最終遭到槍擊傷重不治，引發軒然大波，隨後40年前讓有「死神鐮刀」之稱的埃及聖䴉脫逃，造成生態浩劫的黑歷史也被挖出，掀起外來種話題。事實上，台灣目前超過8000多種外來種，最可怕的並非埃及聖䴉，而是被稱為「綠癌」的小花蔓澤蘭。

小花蔓澤蘭不僅生命力強，適應能力高，生長速度更是奇快無比，只要土壤肥沃、濕度夠高，短時間就能遍布任何有形物體，包括牆壁、圍籬、房屋或大樹，加上其向光性，任何被攀上的物體，都會被小花蔓澤蘭緊緊包覆住，莖部每個節都能萌芽，節與節之間也會長根，因此難以根除。

圖為清潔員正在拔除小花蔓澤蘭作業，每公斤可換5元。(圖／桃園市農業局提供)

不少植物被小花蔓澤蘭覆蓋住陽光，導致無法進行光合作用，窒息而死，就算是數十年的大樹，只要被覆蓋幾個月就會枯死，還會釋放化學物質阻礙其他物種生長，因而被稱作「綠癌」或「植物殺手」，也被世界自然保護聯盟列入世界百大外來入侵種。

台灣目前也積極在剷除小花蔓澤蘭，各縣市農業局都有祭出獎金，普遍每公斤可換5元，一年全台可回收數十噸以上。桃園市農業局也提醒，拔除小花蔓澤蘭時要連根拔起，將整個根部拔除，且收集到袋子中曝曬、焚毀，才能確實達到清除成效，若拔除後又放置在土壤上，只要有水氣就會再生長。