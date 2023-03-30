脫逃的東非狒狒不幸在圍捕過程中，遭獵槍擊中左胸身亡，一開始否認是從園區脫逃的六福村，昨天晚間終於承認，發現狒狒結紮傷口與園區狒狒特徵吻合。而最早揭露有逃亡狒狒的桃園市平鎮區鎮興里黃志杰說，六福村從一開始就很積極協助抓捕，「那時候就感覺是他們的了！」

黃志杰說，最早是3月18日湧安里長陳金福通報平鎮疑似出現狒狒，大家當下第一直覺就是一定是從六福村脫逃，所以也通知六福村人員，連日來園方人員都很積極協助，當初也有問六福村的人員狒狒到底是不是他們家的？對方也只回「沒有抓到，所以不能夠確定」。

黃志杰說，自己擁有六福村的年卡，是六福村老顧客，即便是六福村的專業人員，若只單就看狒狒外觀，應該也無法篤定就是自己家的動物脫逃，這幾天來所引發的事件，只能說是非常遺憾，但他仍然不能否定這幾天來六福村對於協助圍捕狒狒的努力，至於其他事情就等園方開記者會說明清楚。