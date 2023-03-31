東非狒狒逃脫案爭議持續延燒，民進黨立委陳瑩、伍麗華金召開記者會批評，桃園市政府、新竹縣政府與六福村「大甩鍋」，更直言六福村揚言要對林姓獵人提告只是想分散焦點，把訴訟當成遮羞布。而陳瑩也表示，目前要盡速完成六福村的動物清點，並要求在清點完畢前六福村必須關閉動物園區，以策安全。

陳瑩表示，獵人平常不會隨便開槍，也很遺憾獵人接受新竹縣府邀請接任務，卻落得如此下場；至於到底是誰指示獵人開槍，檢調自然會調查清楚，不是誰說了算。陳說，整件事情就是六福村自己的疏失、自毀名譽，不斷揚言要提告獵人，只是要轉移焦點、規避不當疏失。

陳瑩對此也要求林務局，徹查六福村是否早就知道狒狒逃走，也務必督導新竹縣府盤點六福村的動物數量，每周都要盤點清楚，並完成每隻狒狒的晶片植入工作，也需盤點清楚有多少動物流浪在外；「六福村、桃園市府、新竹縣府拿法律當武器，把責任都推給弱勢獵人，這才是真正的野蠻」。

伍麗華表示，林姓獵人在事件發生後，隔天到打話到辦公室陳情開口第一句就是「我需要一位律師」，因為媒體報導跟他理解的跟各單位說詞不一，輿論壓力讓獵人非常害怕。

伍麗華直言，今天要聲援這位獵人，他的事實陳述並沒有任何犯意，卻碰到六福村要提告，甚至發現狒狒是六福村逃逸後還不撤告，獵人從輿論跟六福村甩鍋態度，身心靈已經受到很大壓力跟創傷，希望政府單位能做出更好的因應措施，現在就是靜待偵辦調查結果，早日水落石出。

伍麗華說，此次抓捕行動也突顯政府單位沒有很好的SOP跟專業技術，政府單位必須注意這部分。

陳瑩也表示，法律是保護人民，而非讓財團當作武器，六福村改善管理不當一事前要徹底抵制，用最快的速度讓他們改善這些荒謬離譜的事情。她呼籲，目前應該盡速清點六福村動物，在清點完畢前六福村必須關閉動物園區，以策安全。

林務局指出，今天已經會同新竹縣府、北市動物園3位靈長類專家跟2位大學教授到六福村現場檢視，找缺失部分並尋求改善方式，結果會再跟大家說明，針對後續野生動物保育法的部分也會再做檢討，對於遺失動物會加重罰金，讓整體野生動物的管理上更完備。

對於跟獵人合作部分，林務局表示，獵人有協助林務局移除外來種，會跟他們保持一定信任度跟合作關係，在移除外來種工作還有賴他們協助執行，至於是否力挺獵人，事實部分靜待司法調查，但移除外來種工作不會停。