東非狒狒逃家18天在桃園平鎮、楊梅地區流竄，桃園市農業局、動保處聯合民間一起圍捕，昨天終於落網，不過卻慘死獵槍之下，讓各界憤怒，其中參與圍捕的農業局專門委員盧紀燁，捕獲狒狒第一時間忙著拍照，更直呼「要拍給女兒看」引起撻伐。對此農業局長陳冠義今受訪強硬回應，舉動不宜應檢討。

農業局、動保處動員政府、民間力量合力圍捕脫逃的狒狒，經過多日努力狒狒昨天落網，不過豈料狒狒身上並非中「麻醉槍」而是中了「獵槍」，警方已介入調查獵人為何開槍、又是誰批准開槍。農業局專門委員盧紀燁在捕獲狒狒的第一時間，忙著與被白色網袋套住的狒狒拍照，更直呼「要拍給女兒看」，沒發現到當時的狒狒已經中槍奄奄一息，經六福村急救後仍宣告不治死亡，引起大眾撻伐。

農業局長陳冠義表示，個人認為（這個舉動）在標準作業裡是不宜的，應該要檢討。至於什麼時候才發現狒狒死亡？動保處長王得吉說明，當下以為以為狒狒是中麻醉槍，通常麻醉槍射完會等牠安定、穩定後再慢慢接近，確認沒有反應後才會趕快做綁定動作，由於會擔心劑量不夠狒狒會突然甦醒或躁動，因此會用網子迅速將牠固定住，直呼「所有的人並不知道這支槍是真槍實彈」。

王得吉說，捕捉到狒狒的當下需要做蒐證因此有拍一些照片，是直到要將狒狒搬運上車時，這才發現白色網袋的麻繩上沾有血跡，立即與有野生動物急難中心的六福村人員溝通，在狀況不明的情況下，基於動物保護原則，判斷狒狒有危險，因此趕快送往六福村急救檢查。