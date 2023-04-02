大陸女星秦嵐因2019年於古裝陸劇《延禧攻略》中，飾演富察皇后一角，因外型甜美，氣質溫柔，而有著「最美皇后」的別稱，過往因與鮮肉男星魏大勛的緋聞，引發外界關注。近日，更有網友釋出秦嵐的機場圖，因為勸架舉動，再次於網上掀起一陣討論。

近期，微博上有網友曬出秦嵐因行程而在機場搭機的照片及影片，只見畫面中，可見到她身穿圓點上衣以及黑裙，並戴上同色系的貝雷帽與口罩，即便面容被遮擋不少，仍可窺見她即便素顏，顏值狀態相當好，且她在面對粉絲時，也會揮手回應，讓現場的人，都被她的寵粉舉動迷了心神。

豈料，有人在拍攝秦嵐的過程中，與他者發生衝突，場面一度充斥著謾罵聲，而秦嵐則用相當溫和的語氣，直言：「心平氣和，別影響別人。」然而，卻有人高聲表示：「別跟她矯情了，閉嘴。」對此，秦嵐仍和顏悅色在一旁勸說，高EQ的舉動被網友大讚。

影片曝光後，不少網友紛紛稱讚起秦嵐的應對方式，此外，更有人歪樓表示：「魏大勛真有福氣，獲得美女喜愛」事實上，秦嵐在機場遇到吵架事件並非首次，她屢屢都以溫和的口氣勸說，完全沒有不耐煩的模樣，讓粉絲們都爭相表示：「美女真的人美心善」、「她真的很熱心。」