隨著各國逐漸解封，日本成了熱門觀光國家，日前傳出成田機場湧入大批遊客，旅客出關竟花了5個小時。對此，日本旅遊達人林氏璧表示，機場塞車有許多原因，不過主要仍是「人力及人員的訓練沒跟上旅客回流的速度。」

林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」粉專發文指出，成田機場擁塞不是在第一關的檢疫，主要排隊時間都花在入境審查和海關申報這兩關；雖然5／8之後檢疫這關會廢除，但對於紓解排隊人潮幫助可能還是有限。

林氏璧提醒，海關申報這關用QR Code可能會大排長龍，直接寫傳統的紙本可能會快些；另外，塞車情形大多出現在晚間、班機較密集時段的大機場，建議可以避開熱門日子及主要機場。

至於未來會不會越來越嚴重？林氏璧認為，日方應該會努力想辦法改善，下次的考驗是5月黃金周長假，再來就是暑假了。他直言，在疫情前旅客人數比現在還多，都可以負荷，「相信日本機場應該會調整回來的，只是陣痛期不知道還要多久。」