前日本桌球天后福原愛，2021年爆出與「橫濱男」不倫戀風波後，與江宏傑簽字離婚，形象及事業跌入谷底，近來將事業重心轉往大陸，並透過微博與網友分享日常，日前她高調發文向好友劉詩雯示愛，並祝福對方生日快樂，展露出姊妹淘的極好交情。

福原愛日前曬出與大陸桌球好手劉詩雯的合照，接著祝福好姐妹生日快樂：「雯生日快樂，祝妳永遠18歲，大家來看看我的眼神，這樣行不？」並將自己望向對方的眼神P上愛心符號，顯示出對方在自己心中份量有多重，其實，福原愛上個月就在微博曬出兩人合照，並附文寫下：「最近工作的時後一直在一起，突然不在一起，有點想你了」，大方示愛的動作，讓人見證到彼此的好交情。

福原愛發文祝好姐妹劉詩雯生日快樂。(圖／福原愛AiFukuhara 微博)

對此，網友紛紛留言：「你倆越來越像，尤其眉形」、「愛死了，當初官方一發出來就愛死愛死，我夢中友情的樣子」、「愛醬和棗棗都要一起越來越好」、「這個眼神很可以」、「姐姐愛你，要是晚上能發個自拍就好了」、「你永遠是我們前進路上的一道光」。

福原愛將望向劉詩雯的眼神P上愛心符號，宣示兩人的好交情。(圖／福原愛AiFukuhara 微博)

根據日媒報導，福原愛出席跟工作有關的應酬，身旁有會出現橫濱男的身影，彼此互動也相當親密，可見感情發展穩定，不過演藝事業仍屢遭波折，原本傳出她將在日本TBS電視台播出的《全明星感謝祭2023春》擔任嘉賓復出，未料多數日本網友難以接受，甚至留言狠批「我不想在電視上看到妳」。