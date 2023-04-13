財政部關務署表示，為守護國人健康，海關持續與國內外執法單位交流情資，研析查獲案件型態，及時鎖定可疑對象與走私熱點，並加強攔查高風險貨物及旅客，今年1月至3月累計查獲毒品611.5公斤，年增率31％；加熱菸1萬8508條，年增好幾倍。

關務署說明，《菸害防制法》自3月22日修正施行後，加熱菸無論是否經衛福部核定通過健康風險評估審查，且不論數量多寡，旅客均不得攜帶入境，經查獲者，依菸防法第26條規定，可處新臺幣5萬元以上5百萬元以下罰鍰，並銷毀或退運該菸品；另依菸酒管理法第46條及第57條規定，得處3萬元以上50萬元以下罰鍰，並沒入貨物。

關務署進一步說明，自2022年10月13日重新開放國門，海關已強化入境旅客查緝，持續精進X光檢查關員專業，分析相關資訊鎖定高風險旅客加強攔查，截至112年3月31日止，台北關查獲入境旅客違規攜帶加熱式菸品183案，共1萬5290條。

關務署強調，守護邊境、維護國人健康為海關第一要務，各關對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李已嚴格執行100％X光檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查，呼籲民眾切勿以身試法，並請各界踴躍提供走私毒品及加熱菸等不法物品事證全民一起打擊不法走私。

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