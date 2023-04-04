大陸女星秦嵐近期認愛小她10歲男星魏大勛，可謂事業愛情兩得意；秦嵐今（4）日在新加坡精品活動，驚喜夢幻同框超模劉雯，兩人零修圖畫面流出，儘管秦嵐大劉雯8歲，站在一起毫無年齡差，被網友大讚不愧有「滿滿愛的滋潤」。

秦嵐與劉雯今日都受邀出席精品活動，秦嵐一身鵝黃色套裝，整個人顯得清新脫俗又有朝氣；而劉雯不愧是超模，簡約襯衫搭配設計感十足的裙子，自帶超強氣場。2位女神也被拱在一起合影，她們都扛住零修圖狀態，找不到一點瑕疵，這次罕見同框也掀起熱議。

秦嵐與劉雯出席同場時尚活動，兩人站在一起根本看不出差了8歲。（圖／摘自美顏濾鏡粉碎機‧真實很美好微博）

43歲的秦嵐與35歲的劉雯站在一起，外貌和台風都不分伯仲，最令網友驚喜的是，根本看不出秦嵐大了劉雯8歲，紛紛讚嘆，「這就是熱戀中的女人嗎？太美了」、「秦嵐有滿滿愛的滋潤，看起來越來越漂亮」、「意想不到的同框耶，她們都是幸福的美女」。

秦嵐與小她10歲的男星魏大勛從去年傳出假戲真做，還被拍到一起甜蜜出遊，但雙方都未否認；直到日前秦嵐在戀愛觀察節目《喜歡你我也是》中，被問到感情狀態，她甜蜜地笑說，「現在就是大家看到我的狀態」，讓現場來賓一聽就懂，秦嵐間接認愛魏大勛，姊弟戀正在穩定發展中。