Ella今出席代言活動。（樂視達集團提供）

Ella今（10）日出席家電品牌「Roborock石頭科技」新品記者會，透露昨參加Selina肚裡寶寶的性別派對，Ella笑說自己一開始猜女生，但私下問對方當時與男友恩愛過程，再加上有發現Selina的鼻子懷孕後變大，因此改推測她懷的是男生。

Ella希望小腰果出生的那刻自己能站在產房的「搖滾區」，但還是要尊重Selina的意願；問她會否因好友懷孕而有衝動再生第二胎？Ella立刻拒絕，秒回：「完全不會再生，我很理智了。」也以過來人的身分要Selina別太緊張，叮嚀她「做個快樂媽媽，就會有快樂寶寶」，並對Selina的男友小徐給予高評價。

她今優雅現身擔任代言人，一襲氣質長裙禮服與維持極佳的狀態，與在Roborock S8 Pro Ultra白色簡約外型站在一起，美麗的畫面宛如一張時尚畫報。同時與大家分享近日豐富的工作與生活。讓大家不禁好奇，是否因忙碌而放棄對打掃的堅持？Ella則直接表示自己絕對不會妥協，但「已經忘記清潔了」還呼籲大家一起忘記清潔？！隨後馬上補充道：「只要放心交給 S8 Pro Ultra，就可完全解放雙手！將寶貴的時間留給更多喜歡的事。女王的優雅，無須動手」並稱讚掃拖機器人是「家庭幸褔神機」。

剛結束電影拍攝的Ella目前只有47公斤，體態相當完美，而她也加入大陸女團選秀節目，問及參加的動機，她表示：「其實之前一直有接洽過，但真的接下的原因，是我的健身教練說，我現在是人生中最好的狀態，不只是我的體態，還有我更了解自己，對我而言這段旅程一定是一個禮物。」