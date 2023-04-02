邊境解封加上清明連假，不少衝日本自助旅行，多名網友在網路發文表示，到日本旅遊，結果光是在機場入境就等5個小時，還有人說因為入境等待時間太久，等所有流程走完，地鐵末班車已經開走，最後只能睡在機場地上過夜。

原PO今（2）日於PTT八卦版指出，從台灣搭飛機到日本只要1個多小時，結果在機場等入境長達5個小時，等到日本JR地鐵都休息了，他只好花1萬1000日幣（約台幣2515元）搭計程車到飯店。

另也有人在PTT日本旅遊版表示，4月1日的日本成田機場入境人潮非常恐怖，他在日本時間晚上6時20分抵達，從成田機場第二航廈入境，光是入境就排了5個小時，直到凌晨零時才過海關，能搭的大眾運具末班車都開走了，若選擇搭計程車到市區，要花3000元台幣，讓他決定在機場過夜，「現在人躺在成田機場的地板上很冰，非常恐怖也意想不到。」

貼文曝光，網友也驚呼，「躺在你隔壁＋1」、「5小時真的太扯了」、「我月初去，4點多到，7點多才離開機場」、「成田機長變大魔王，我看到臉書上有人說入境等6小時」、「＋1整個排爛」、「5小時光聽就起笑」、「比塞在國道還慘」、「要去的朋友請自備睡袋」、「看到滿多西方臉孔的觀光客，家庭旅遊很多」。