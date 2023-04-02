一名男網友表示，家中出現一隻從沒看過的昆蟲，將其拍下後問網友是什麼？不少人看了他上傳的照片後，一眼認出是「衣魚」，提醒他要注意室內濕度，但也有人說衣魚繁殖能力很強，無法完全根除，最後還是搬家才解決，網友的說法令他心涼，大嘆「看來搬走比較實在」。

原PO昨（1）日於臉書社團《爆廢公社》上傳2張照片指出，家中突出現一隻不知名的昆蟲，他徒手捏爆後問網友「求解？這什麼鬼？」

根據他上傳的照片來看，一隻黃黑相間的6腳昆蟲，頭前方有又長又細的觸角，尾端又有3跟岔開的尾巴，外觀看起來非常噁心。圖文曝光後，不少人一眼認出是「衣魚」，「室內太潮濕就容易有衣魚，會啃食木頭跟衣服，也會吃紙張（我一堆紀念鈔票被吃掉），所以家裡要注意防潮」、「衣魚又稱蠹（音同杜）魚，可用樟腦丸＋除濕防治」、「傳說中的書蟲」。

留言中也釣出不少苦主說，「衣魚繁殖力很強，而且不容易殺光，要買專門的藥劑」、「我是買德國的衣魚誘餌盒，樟腦丸我也有放，但效果很有限，除了藥劑以外，我還把能搬動的傢俱都搬去曬太陽，然後室內保持通風，雖然做到這樣子了，還是沒辦法殺得很完全，最後是搬家才解決」。這讓原PO崩潰地說，「聽你這麼講我都涼了…. 看來搬走比較實在」。