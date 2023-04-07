一年一度那瑪夏賞螢季到來，高市府觀光局特地精心設計Q版螢火蟲「DaMaNan-達瑪南」公仔，民眾只要在4月10日至5月31日期間於旗美9區商家消費滿200元，並到高雄旅遊網專區登錄參與抽獎，就有機會獲得「DaMaNan-達瑪南」限量發光公仔。

觀光局長高閔琳表示，那瑪夏賞螢季於清明連假期間吸引超過5000人到訪達卡努瓦賞螢步道，甚至連日本知名藝術家奈良美智也於日前特地一遊，並秀出手捧「火金姑」的照片，另外還造訪舊鼓山國小、旗山老街，品嚐美濃林家粄條及甲仙仙豆咖啡。

為了延續這波旅遊熱度，觀光局特地推出Q版螢火蟲「DaMaNan-達瑪南」公仔，其命名是取那瑪夏區3個部落名達卡努瓦、瑪雅以及南沙魯的首字，象徵珍貴的螢火蟲由整個那瑪夏共同守護，最大特點是像螢火蟲一樣會發光，數量有限，送完為止。

南橫三星區域聯盟理事長陳敬忠表示，今年清明假期商圈人數約成長3成以上，部分店家甚至達到5成，希望透過這次行銷活動，繼續聚集人潮來當地消費，讓甲仙、那瑪夏、寶來等地的觀光特色被看見。