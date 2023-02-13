台中市警察局烏日分局13日同時執行白沙屯媽祖繞境勤務，仍在有限警力下，配合學校志工、導護媽媽、導護老師在開學日共同執行護童勤務。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

開學首日，台中市警察局霧峰分局及烏日分局13日上午皆開啟校園周邊交通疏導及安全維護工作，出動警力配合學校志工、導護媽媽、導護老師等共同執行護童勤務，維護學童上學、放學之人身及交通安全；霧峰警分局更出動「波麗士公仔」助陣，盼與民眾拉近距離，共同營造安全生活環境。

霧峰警分局分局長陳祥麟13日一早赴僑榮國小，實地了解員警維護學童安全執行情形，陳祥麟表示，護童勤務以學童的安全為首要任務，加強學校學生上、放學時段安全維護，結合導護、社區志工民力共同維護學童安全，並於校園周邊加強巡邏，讓學童們能平安上學，快樂回家。

霧峰警分局除出動警力外，更派出Q版波麗士吉祥物公仔助陣，盼以更活化多元的宣導和執法模式，與民眾拉近距離，共同營造安全的生活環境。另，僑榮國小校長許坤富也在校園周邊巡視關心學童，許坤富向警方反映霧峰區民生路與錦榮路口道路設計工程問題，經陳祥麟允諾將請相關單位至該路口會勘改善調整，以創造良好交通安全環境

烏日警分局雖於同時段執行白沙屯媽祖繞境勤務，烏日警分局分局長尤啓南對於校園安全維護工作也相當重視，開學前夕即指示在有限的警力下，配合學校志工、導護媽媽、導護老師在開學日共同執行護童勤務，同時要求與學校保持良好溝通聯繫，對於學校反映事項，要能及時處理協助，以維護校園周遭交通和校園安全。

烏日警分局提醒，家長接送學童請配合校方協助引導學童排隊量體溫，除持續落實防疫政策外，也希望家長配合切勿任意違規或並排停車交通壅塞；另，現今學童接觸線上學習的機會愈來愈多，請多關心孩子網路學習狀況及3C使用時間，也請牢記網路交友安全3原則「不要拍、不要傳、不持有」 。