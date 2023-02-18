陳福海(右)關心老師的教學情形及學生的學習狀況。(圖／金門縣政府提供)

陳福海(右)表示教育需從小紮根，成長後才能有更大的發展機會。(圖／金門縣政府提供)

金門縣長陳福海「校園巡訪列車」開抵述美國小，在校長楊恭墉的陪同下關心學童學習情形以及學校資源整備情況。針對校內設備及校外周邊環境問題，陳福海表示在做出較大舉措的設施工程之前，需做校園整體性的未來規劃，並維持辦校的傳統精神，未來也將擬請教育處舉辦各校主管交流座談會，連結多方經驗互相分享與學習。

陪同陳福海巡視校園時，校長楊恭墉首要提及校內急需建設一條風雨廊道，乃因學校餐廳距離教室有段距離，有些路段露天、無遮蔽物，在雨天時送餐較麻煩。陳福海表示有關校園內的建設需有整體規劃配置的考量，才能讓建設投資達到效益最大化，以全面地完善校園整體性，期勉學校應多索思考，並導入外部資源協助學校，不管經費來自中央或民間，都可以引導注入以提升學校發展能量。

楊恭墉提及該校特色包括發展羽毛球培訓、大提琴社團、自行車課程、規劃中的水上活動等課程，以讓學生擁有多元體驗及發展空間，並給予學科之外的學習規劃；校方也同時將強化與家長會、校友會、愛心志工隊及社區的團體資源連結，共同為社區與學校創造共榮環境，營造一個優質的校園環境使每位孩子能快樂認真的學習、成長與茁壯。

陳福海表示，教育需從小紮根，中小學基礎教育非常重要，學童有紮實的知識背景與能力，成長後才能有更大的發展機會，如在牙牙學語的階段就帶入雙語教學，預期學習效果事半功倍。由此，縣府特別重視幼童的學前教育，在教育政策的推動下，公辦幼兒園已辦兩歲班，讓教學向下紮根再往上延續，促進金門教育的發展更為踏實。

對於校地侷限、校外周邊環境規劃，陳福海指示述美校方可多走訪友校聽取相關經驗，以地區及學校互惠共好的目標，透過法令規章合法程序讓學校取得發展所需的空間，完善整體校園環境。

陳福海說，只要學校所提方案經全面性思考並有其迫切性，縣府定會盡力地給予支持，讓校務發展更為穩健。未來也將擬請教育處舉辦各校主管交流座談會，連結各校的多方經驗作為借鑑，學習成功的經驗，也避免產生有誤的決策。

陳福海最後也指出，雖然述美國小地理位置相對較偏遠，但若能朝向特色辦學、發展學校專才，並對每位學童都給予關懷，教師擁有足夠的熱情並提供優異的教學能量，依然能夠會聚家長的目光，發展出小而精巧的優質學校。