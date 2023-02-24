本土疫情續降。（圖／翻攝自疾管署官網）

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增13137例本土病例、303例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。指揮中心發言人羅一鈞分析，新增個案數已連續3周下降，如228連假後疫情穩定，3月6日校園口罩鬆綁措施應能如期上路。

本土疫情續降，自2月20日起鬆綁室內口罩措施，但高中以下各級學校需觀察至3月6日才能脫下口罩。羅一鈞指出，今公布個案數較上周五減少13.4％，整體疫情從春節第一周達到最高峰後，目前已連續3周穩定下降，如接下來228連假後沒有明顯升溫，3月6日校園口罩鬆綁應可如期上路。

隨著疫情趨緩，指揮中心日前宣布調整防疫記者會頻率，改為每周1次，自2021年5月以來每場記者會都能看到的「今日疫情」手板，也正式走入歷史。今天起，每天新增個案數等疫情數據，將於每日下午2點公佈在疾管署官網首頁。

指揮中心統計，昨日研判1萬3137例本土個案、303例境外移入個案，確診個案中新增56例死亡；截至目前累計999萬8752例確診，其中1萬7765例死亡。