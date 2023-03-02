本周國內疫情雖在周三跌至7000多例的低點，但單周總死亡人數仍達301例，中央流行疫情指揮中心今天表示，我國死亡個案中有多達46％未接種疫苗，根據研究，接種次世代疫苗可減少83％住院及57％急診風險，呼籲國人踴躍接種追加劑。

指揮中心公布今年以來本土死亡病例分析，其中有46％的死者從未接種新冠疫苗，20％曾接種1～2劑疫苗，34％接種3劑疫苗。若以年紀分析，75歲以上死者從未接種疫苗的比例47.4％最高，其次依序為50～64歲、65～74歲族群。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，根據美國研究顯示，無論是否曾感染，在接種次世代疫苗追加劑後，對BQ.1.1、XBB.1等變異株可產生7～19倍的中和抗體；且接種次世代疫苗追加劑者與未曾接種疫苗者相比，可減少83％住院及57％的急診風險。

如以至少接種兩劑單價疫苗者相比，該研究指出次世代疫苗追加劑可降低73％、56％急診風險。莊人祥說，65歲以上族群接種次世代疫苗的效果更為明顯，與未接種疫苗者相比可降低84％住院風險。

除次世代疫苗之外，莊人祥提到，目前國內擁有的Novavax疫苗雖為單價疫苗，但該研究也證實可對BA.1、BA.5變異株產生抗體保護力。

指揮中心表示，隨著「疫苗加一、解封安心」的疫苗催種活動上路，疾管署也在官網上新增接種專區，方便有意接種的民眾尋找特約診所，以及查詢各縣市的獎勵接種措施。