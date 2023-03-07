疾管署今天公布，上周新增6例流感重症，2例流感死亡案例，分別為一名60歲、80歲高齡者，均不曾接種流感疫苗，也都有慢性病。防疫醫師林詠青提醒，如果出現呼吸急促、發紺、痰液變濃等併發重症的危險徵兆，都會有呼吸衰竭的可能性，一但出現就要盡快就醫。並提醒，符合公費流感藥劑條件不用快篩就可以使用。

疾病管制署表示，上周門急診類流感就診人次44808人次，與前一週持平，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

本流感季自去年10月1日起截至今年3月6日，流感併發重症病例累計59例(49例A型H3N2、5例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占39％)，92％未接種本季流感疫苗，78％具慢性病史；其中死亡11例(10例H3N2、1例B型)，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署表示，上周新增6例流感併發重症病例，為2例男性及4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，其中5例具神經肌肉疾病、代謝性疾病、腎臟疾病、氣喘、糖尿病等慢性病史，且均未接種本季流感疫苗。

另新增2例死亡，60多歲至80多歲，均為A型H3N2，林詠青表示，兩例死亡個案分別有心血管疾病、癌症及腎臟疾病等潛在疾病史，均未接種本季流感疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，流感目前處於持平狀況，因為氣溫溫差大，加上現在為冬春之交、且正逢開學後有關，有時會看到一波小的流感反彈，要持續注意到三月份，觀察目前病毒株沒有出現交替轉換的狀況，去年到現在都是H3N2病毒株，尚未看見春天反彈狀況。

他也提醒，昨天是校園口罩鬆綁後，若學生有類流感症狀，除了新冠要篩檢外，也有可能是流感，建議在家休息，避免到學校上課，保護自己和別人。