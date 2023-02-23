【LIVE直播】多種病毒來襲家長深受其害 指揮中心最新說法。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心公布，本土新冠肺炎，今天新增1萬4083例，境外304例、死亡37例。今天新增本土病例，較上周四同期1萬6477例，下降14.5%。宣布記者會一週一次，新聞稿一週一次，更新數據於官網，另外，上週確診平均單日為1萬4996例。

指揮中心表示，今增14,083例本土，為6,386例男性、7,688例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,685例)，高雄市(1,718例)，桃園市(1,691例)，臺中市(1,555例)，臺北市(1,277例)，臺南市(1,251例)，彰化縣(659例)，新竹縣(390例)，屏東縣(384例)，新竹市(338例)，苗栗縣(322例)，宜蘭縣(315例)，雲林縣(290例)，花蓮縣(236例)，基隆市(235例)，嘉義縣(225例)，南投縣(211例)，嘉義市(132例)，臺東縣(92例)，金門縣(39例)，澎湖縣(31例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為19例男性、18例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月7日至2月19日，死亡日期介於今年2月6日至2月19日。

指揮中心說明，今日新增304例境外移入個案中，為109例男性、195例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月23日至2月21日。

根據指揮中心統計，自2020年起國內累計9,985,320例確診，17,709例死亡。