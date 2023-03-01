國內首見猴痘本土個案！疾管署今公布我國第6、7例猴痘確定病例，為北部40多歲、南部20多歲本國籍男性，居住地分別為新竹縣及高雄。2人2月下旬身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等，分別在２月26、27日確，近期皆無出國旅遊史，研判為本土個案。疾管署表示，2人目前於醫院隔離治療中，已匡列相關接觸者共25名，需進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲（58367例）及歐洲（25849例），其中美國累計30193例，占全球總數35.1%為最多，近期全球疫情趨緩，新增病例數以美洲（183例）為多。

疾管署表示，鄰近國家中以日本累計22例病例、新加坡21例及泰國15例為多，另韓國、菲律賓、越南、香港及大陸也有病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。依據世界衛生組織（WHO）統計，截至今年2月14日，全球病例96.5%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少267例，性接觸傳染比例68.7%。WHO於去年7月已宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，迄今仍維持。

疾管署說明，我國已於去年6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病，截至今日累計通報疑似病例47例，其中確診2例本土及5例境外移入病例(感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利)，餘40例均排除。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。