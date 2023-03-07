國際品牌震大金鬱金香酒店進駐台中港區後，首當其衝對本土台中港酒店造成激烈衝擊，兩家均以提倡綠色減碳愛地球議題為訴求。震大金鬱金香推出17279身份證對中五碼即享愛地球客房，周日至周四入住只需2790元，自助早餐買一送一；台中港酒店10周年慶祭出週一至週五自助百匯早餐，買一送一平均一人只要248元超優惠。

國際品牌震大金鬱金香酒店進駐台中港區後，首當其衝對本土酒店造成激烈衝擊。（陳世宗攝）

震大金鬱金香酒店為響應環保署，率先全台飯店業超前布署推出「愛地球客房」，除不提供一次性備品外，更希望推動自備水壺及拖鞋；為鼓勵並回饋旅客響應環保理念，推出17279身份證對中五碼即享有原價9000元愛地球客房，周日至周四入住優惠價2790元，自助早餐買一送一優惠。

震大金鬱金香酒店說，凡3月31日前旅客只要指名入住愛地球客房，並自備一次性個人使用備品包含「牙膏牙刷、梳子、刮鬍刀、水壺、拖鞋」，即可並享有「你環保我送餐」優惠，除享住宿享5折每房4500起優惠外，每房加碼贈送最高價值1500元禾憶餐酒館雙人晚餐或餐酒宵夜套餐一套。

台中港酒店10週年慶活動，推出「十分美味」餐飲優惠，透過實際行動一起愛地球。（台中港酒店提供）

台中港酒店於官網公告，「2023／7／1日起為配合環保署規定，本飯店將不提供一次性備品，讓我們攜手共創綠色環保新生活。 如有需求可向1樓櫃檯或5樓休閒設施區購買，感謝您為地球盡一份心力。」

台中港酒店10週年慶活動，推出「十分美味」餐飲優惠，透過實際行動一起愛地球。（台中港酒店提供）

在地台中港酒店10週年慶活動，特推出「十分美味」餐飲優惠，自2023／3／1至2023／3／31週一至週五至樂滿地自助百匯早餐吃到飽，買一送一平均一人只要248元外；關心及提倡綠色減碳愛地球議題，3月11日植樹節前推出「森呼吸多肉苔球DIY」手作活動，透過實際行動一起愛地球。