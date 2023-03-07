問:台北大學編製的永續指數，過去曾在海外掛牌嗎?

答:是的，台北大學建構的台灣永續價值指數過去曾在S&P GLOBAL掛牌，請他們幫忙維護和計算。該指數在海外掛了一段時間後，獲證交所台灣指數公司認可，並建議將指數掛回台灣。

問:當時台北大學建構的永續價值指數，在海外掛牌時，有基金公司將該指數作為指標包裝成商品嗎?

答:當時國內投信公司要發行永續相關的金融商品時，還是傾向用國內的指數；所以，台北大學建構的永續價值指數掛在海外，雖然增加聲譽和知名度，但對於國內投信的吸引力相對較低。所以，台灣指數公司看到了其中的問題，也就建議台北大學的永續價值指數從海外遷回。該指數遷回台後，就陸續有投信公司合作發行新的基金，例如華南永昌投信、群益投信等，後續還會有其他的投信業者合作。

問:可以介紹一下台北大學永續價值指數的特色嗎?

答:該永續指數可以有不同的模組，例如該評艦有325題，可從中挑選品項再建構成不同的模組。不同的模組又可以再創建其他的指數，也就是可以多樣化。投信業者可以按照自己的需求來設計指數，進而產生不同的金融商品。台北大學也希望在企業永續的成果，除了應用在教學也能擴散到校外並對資本市場有所貢獻。

問:目前台北大學還有和其他的金融機構合作嗎？

答：台北大學每年都有和金融機構合作進行「台灣永續大調查」，目前已經進行了3年。過去沒有具公信力的機構來作這件事，現在台北大學開始有系統的進行調查，也獲得金管會、國泰金控肯定。台北大學現在也和國泰證券合作出具個股ESG永續報告評鑑，提供機構投資人參考。台灣目前有658家企業出具永續報告書，而台北大學現在出具了200份評鑑報告，未來很快會到400份，持續增加。又例如，機構投資人進行ESG的整合，需要高品質可信賴的ESG資料庫，而台北大學建構的台灣永續價值指數累積了7年的資料，這些資料庫都可作為機構投資人參考，國內的國泰投信和中信投信都有使用該資料庫。而這些資料庫未來也會推廣到學校，作為師生的研究。