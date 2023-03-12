聯電長期透過「節能服務隊」及聯電科技文教基金會關懷弱勢團體，此次將廢木材再製為家具產品，是受「綠獎」合作夥伴欣興回收木棧板啟發，將原需委外處理的廢棄裝機木箱回收再利用，變身為保護弱勢生學習安全的課桌椅，做到循環經濟、綠色永續的概念。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，集團致力最小化營運對環境衝擊，減少自然資源耗用。此次再生家具捐贈充分發揮ESG精神，不但可將資源做到充分有效利用，延長廢木材的生命及使用價值，也讓幼安的孩子們都有新課桌椅可使用，打造更安全舒適的學習環境。

幼安教養院院長林勤妹表示，幼安教養院在地服務邁入30年，目前收容123名18歲以上中重度身心障礙者，隨著機構服務推進，院內孩子們也慢慢長大，當初購置的課桌椅較適合小朋友身形使用，且依據不同課桌椅設計有高有低，現在已經不符合成年孩子們的需求。

林勤妹對此感謝聯電看見孩子們的需求，利用優質的二手木材再製全新課桌椅28組，每組分別有1張木桌及6張木椅，未來將優先將新的課桌椅用於多功能教室及日間照顧中心，提供身心障礙學生學習及活動使用。