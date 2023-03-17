美國銀行業持續為市場焦點，此前傳倒閉危機的第一共和銀行，16日獲得美國11家大銀行注資300億美元，10年期美債殖利率來到3.3%。美股周五（17日）3大指數漲跌不一，道瓊工業指數跌逾200點，那斯達克指數小跌0.2%。
截至台北時間21點47分，道瓊工業指數下跌235.38點（或0.73%），暫報32011.17點；那斯達克指數下跌24.97點（或0.21%），暫報11692.31點；標普500指下跌16.23點（或0.41%），暫報3944.05點；費城半導體指數上漲7.02點（或0.23%），暫報3105.09點。
5大科技巨頭漲跌互見，谷歌、微軟漲逾1%，Meta漲超過2%。銀行股持續低迷不振，美銀、花旗、美國運通、高盛、摩根大通等齊挫逾2%，富國銀行跌逾2%。半導體類股表現平淡，輝達漲逾1%，聯電ADR小跌0.4%，台積電ADR平盤震盪。
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