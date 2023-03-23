繼美國聯準會升息1碼後，香港金管局在稍早前宣布基準利率同步調升25個基點，至5.25%。
恆生科技股指數暫漲1.6%，金山軟件漲9.5%，表現最佳。金蝶國際跌近10%，跌幅最大。
騰訊目前漲5.2，稍日前一度漲近6%。該網路巨頭去年第四季獲利成長略遜於市場預期，但期末股利提高50%。
京東健康去年經調整後獲利大幅成長87%，激勵股價上漲3.1%。
聯想大漲8%，該公司宣布將採用輝達新一代DRIVE Thor系統晶片來自主研發最新一代車載控制器平台。
隔夜美股重挫，但美股主要指數回穩，且受到重磅股騰訊、聯想大漲帶動，周四香港恆生指數盤中漲0.67%，為19723.20點。國企股(H股)漲0.85%，為6696.34點。
繼美國聯準會升息1碼後，香港金管局在稍早前宣布基準利率同步調升25個基點，至5.25%。
恆生科技股指數暫漲1.6%，金山軟件漲9.5%，表現最佳。金蝶國際跌近10%，跌幅最大。
騰訊目前漲5.2，稍日前一度漲近6%。該網路巨頭去年第四季獲利成長略遜於市場預期，但期末股利提高50%。
京東健康去年經調整後獲利大幅成長87%，激勵股價上漲3.1%。
聯想大漲8%，該公司宣布將採用輝達新一代DRIVE Thor系統晶片來自主研發最新一代車載控制器平台。
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