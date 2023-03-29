我國消費者物價指數已多月突破2％警戒值，初入社會的青年更是有感！據勞動部今天公布的「15-29歲青年勞工就業狀況調查」指出，2022年青年勞工每月薪資運用在生活費用占整體的39.6％，較2020年調查的37.1％上升2.5％，其中給父母親及休閒娛樂分別降低1.6％及1.5％為多。

據調查顯示，2022年青年勞工每月薪資運用在生活費用占整體的39.6％，投資理財（含儲蓄、保險、基金）占24.2％，休閒娛樂占13.4％，給父母親占 8.6％，房租占6.1％，貸款（含房貸、信貸等）占7.4 ％，教育訓練則占0.7％。

據調查指出，青年勞工現職工作平均薪資為3萬4019元，計薪方式以月薪制占 74.0％最高，近年底薪加業績獎金則提高至10.2％，時薪制則降至9.4％，平均每月薪資為3萬4019元，較2020年增加1732 元，薪資隨著教育程度的提高而增加，大學畢業生為3萬4391元、研究所畢業的碩博士生則達5萬805元。

調查發現，有32.7％的青年勞工打算換工作、為歷次調查以來最高，最大原因為薪資及福利不符期望、其次為工作無發展前景、想更換工作地點則再次之，而有42.6％非學生青年勞工「不曾換過工作」，57.4％曾換過工作，以換過「1個工作」占27.6％較多。非學生青年勞工踏入職場平均工作總年資為4.3年，做過2.1個工作，現職工作年資為2.5年，比每一工作的平均時間多 0.5 年。