台灣傲視全球的半導體產業聚落造就世界獨一無二的人造螢石產業，國內各大鋼廠每個月螢石的用量大約落在3000噸~4000噸間，目前使用量有半數以上是使用人造螢石來取代進口螢石。

協助半導體產業的持續擴充發展已經是政府產業發展策略中的主要目標之一，但為了有效抑制廢棄物產出量及減少環境衝擊，並配合國家循環經濟政策的推動，國內相關主管機關莫不全力配合推動，由於半導體產業聚落主要坐落於北、中、南三大科學園區內，所以中部科學園區去年率先在園區內協助規劃建置零廢中心，處理區內半導體廠商產生之事業廢棄物，預計今年第4季即可落成運作，立盈環保在該園區內亦規劃有年處理量1.8萬噸之氟化鈣汙泥再利用廠。

立盈環保表示，廢氟酸或氟化鈣汙泥再利用成人造螢石為經濟部工業局協助輔導再利用產業相當成功的一個案例，在循環經濟模式的運作下，不僅有效的讓半導體產業的廢棄物可以順利的去化再利用，避免造成環境的負擔，再利用後的人造螢石產品更讓國內煉鋼廠享受到價格更低廉且品質完全不遜於進口螢石的多重效益，更重要的是，隨著地緣政治緊張的加劇，面臨過去全數來自海外的進口螢石斷料之風險，將因有人造螢石的替代使用而不會產生停爐之風險。

立盈環保17日參與聯電循環經濟資源創生中心開工動土典禮，立盈環保將於該中心內協助規劃設置月處理量500噸之氟化鈣污泥再利用產線，量產後每月預計可產出250噸之人造螢石售予國內外鋼廠作為助鎔、造渣劑使用，而聯電藉由該產線的運作，將可有效達成ESG中廢棄物減量再利用的目標，不僅顯示推動循環經濟的決心，也朝向零廢棄目標邁進。

在價差的誘因及ESG減碳的動力驅使下，國內鋼廠使用人造螢石的比重有日漸增加之趨勢，而除了內銷之外，立盈環保產製之人造螢石已經成功外銷至越南、泰國、馬來西亞及印度等國家之鋼廠。