環保署擬升格環境部！為因應氣候變遷等新增業務，行政院擬把環保署升格為環境部，但與原本擬納入林務局、氣象局、地調所及礦務局等單位的「環境資源部」大不相同，立委陳椒華批評，升格後的環境部與原本的環保署組織雷同，組織改造後「環境部」仍主要負責環境保護業務，所以組織改造名稱應為「環境保護部」，並提出多個修正動議。

立法院今天召開聯席會議審查環境部組織法。依行政院的環境部組織法草案擬規劃環境部及氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署及環境管理署等4個三級單位。

陳椒華指出，目前的環境部組織法版本草案，放棄過去整合環境資源業務，幾乎是環保署直接原地升格，因此提出修正動議，將行政院版的「環境部」與其下的機關，正名為「環境保護部」，才能名符其實。立委王婉諭認為，環保署就地升格遭外界詬病，希望持續推動升格成環境資源部，加強統整自然資源，應用環資源來廣泛處理。

立委賴香伶指出，應把山林水土等自然資源統整擴大，而不是僅有狹隘的環境治理，建議應升格成「氣候及環境資源部」才能整合業務。

環保署署長張子敬指出，原本希望整合自然資源的管理為很好的想法，但因為目前有如氣候變遷等急迫的題處理，因此先成立環境部面對挑戰，自然資源則會設計橫向的協調機制，希望能以環境部通過審議。