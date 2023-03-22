台東縣環境教育中心蒐集廢棄羽毛球再利用，由特教學校學生動手做成美麗吊飾。（莊哲權攝）

台東縣環境教育中心蒐集廢棄羽毛球再利用，由特教學校學生動手做成美麗吊飾。（莊哲權攝）

台東縣環境教育中心蒐集淘汰的羽毛球再利用，教導民眾動手做成吊飾，1群來自台東大學附屬特殊教育學校的小朋友今天前去體驗，雖然他們的理解力比較不好，DIY過程中較辛苦，但是原本被當成垃圾的廢棄羽毛球終究有了新生命，學童們都很開心。

在台東縣環境教育中心「永續方舟館」教室內，特殊教育學校的26位學生，在環教師的指導下把回收的廢棄毛球穿上毛絨絨、色彩繽紛的新衣，雖然動作較慢，最後還是成為漂亮的吊飾。

帶隊老師陳宏昌說，特教班的小朋友可能理解力較不好，完成作品的時間可能會比一般人多1倍，但是他們都會按照指令逐步完成，小朋友晚上回到家，還會把他們親手做的成果秀給家人看，甚至一直掛在書包上，應該會很開心。另外，在導覽過程中也讓孩子認識如何分辨資源回收和一般垃圾，特教孩子的最大特色就是會遵守規則，不會偷雞摸狗。

環境教育中心環教師黃厚嘉說，台東打羽球風氣頗為興盛，也製造了大量的廢棄羽毛球，最後命運是進了垃圾掩埋場，為了賦予它們新的生命，利用毛根編織的方式，成了漂亮的吊飾，延續其使用價值，也減少垃圾的產生，1周約可蒐集到300多顆被淘汰的羽球。

黃厚嘉表示，該中心關心的議題都集中在資源回收、廢棄物再造，羽球吊飾是環保DIY手做課程之一，另外，還有將廢棄的玻璃瓶切割製造成水杯、風鈴、花器，也有透過巧思將舊衣服改造成提袋，賦予新的生命，歡迎民眾及團體預約，體驗豐富有趣的環境教育課程。